Ииво Нисканен: «После скиатлона Большунов на время вселился в мою голову, но сегодня он оттуда ушел»

Финский лыжник прокомментировал свою победу в индивидуальной гонке на 15 км классическим стилем на в Пекине.

«Сегодня был хороший день. Все сложилось удачно, и я чувствую, что сумел набрать форму своей жизни к этим гонкам.

Я провел почти два года в четырех стенах, так что все чувства выплеснулись после этой гонки. Восемь лет назад на ОИ-2014 в Сочи я был в шаге от медали, и это дало мне такую жажду реванша, что я захотел набрать лучшую форму своей жизни к этим Играм.

На коньковой части в скиатлоне скорость местами была просто безумной. С того момента Большунов на время вселился в мою голову, но сегодня он оттуда ушел.

Это были хорошие битвы. Сегодня я сумел противостоять давлению», – сказал Нисканен.