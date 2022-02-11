Александр Большунов: «Ну если бы еще 15 км коньком побежали, то, возможно, догнал бы Нисканена»

Олимпийский чемпион 2022 года в скиатлоне, россиянин прокомментировал итоги мужской индивидуальной гонки на 15 км классическим стилем на Олимпиаде-2022 в Пекине, где он стал вторым, уступив финну .

«Доволен бы был, если бы все пошло по плану, – смог бы выиграть. Тогда был бы доволен на 110%.

Второй круг был тяжелее: повлияла высота и тяжелая трасса. Ну если бы еще 15 км коньком побежали, то, возможно, догнал бы Ииво», – сказал Большунов.

«На эстафету нужно выйти только с мыслью о золоте. Если парни это поймут – все реально». Большунов горит перед главной гонкой Олимпиады