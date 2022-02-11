Александр Большунов: «На эстафету нужно выходить и бороться за золото, потому что все шансы для этого есть»

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Российский лыжник Александр Большунов поделился ожиданиями от эстафеты на Олимпиаде в Пекине, которая пройдет в воскресенье, 13 февраля.

«Нужно поговорить с тренерским штабом и с каждым из ребят поговорить: кто и что думает. Есть спортсмены, которые в эстафете могут бежать очень хорошо и за команду бороться.

На эстафету нужно выходить и бороться за золото, потому что все шансы для этого есть», – сказала Большунов.

«На эстафету нужно выйти только с мыслью о золоте. Если парни это поймут – все реально». Большунов горит перед главной гонкой Олимпиады

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