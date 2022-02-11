Российский лыжник Алексей Червоткин прокомментировал свое выступление в индивидуальной гонке на 15 км классическим стилем на Олимпиаде в Пекине, где он стал пятым (+56,9 сек).

– Внутренние ощущения – нет удовлетворения. Классика – настраивался, хотел показать максимальный результат, но не пятое место, хорошо, что не четвертое, было бы намного обиднее.

Бежишь, в ушах немного звенит, сознание не совсем ясное. Аккуратно нужно было проходить дистанцию на спусках, потому что в таком состоянии можно зацепиться и упасть.

Это от смены часовых поясов, климата. Мы в этом месте первый раз находимся, предолимпийской недели не было. У нашей сборной было не так много информации об этом месте. Времени на то, чтобы нормализовать сон, хватило.

– Чувствуешь, что в эстафете можешь добавить?

– Состояние по сравнению со скиатлоном – небо и земля. Там у меня была серьезная акклиматизация, я вообще не мог поделать, на классике я пытался за кем-то зацепиться, а тело просто не слушалось. Сегодня такого не было.

Все зависит от тренерского решения. Любой из нас готов бежать. Мы тут как солдаты, – сказал Червоткин.