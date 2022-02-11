Илья Семиков: «Настраивался на тройку, но не получился второй круг – он дался тяжело: всего сковало, легкие будто сомкнулись»

Российский лыжник прокомментировал свой результат в классической гонке на 15 км на -2022 (9-е место).

«Сегодня на разминке я почувствовал хорошее состояние и решил начать в хорошем темпе, и меня хватило только на один круг, второй как в тумане – всего сковало, легкие как будто сомкнулись. Второй круг дался очень тяжело.

Я ожидал большего и настраивался на тройку или хотя бы поближе к ней, но не получился сегодня чуть-чуть второй круг, поэтому только 9-е место, к сожалению.

За Александра Большунова очень рад, он на этой Олимпиаде показывает прекрасные результаты.

Нисканен? Тут такая трасса, если ты подходишь с запасом, не закисляешься, можно привезти очень много. Круг сложнейший, поэтому такие большие отставания», – сказал Семиков в эфире «России 1».