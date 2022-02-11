Александр Тихонов: «Считаю, что Большунову надо дать звание Героя России. А кому, если не ему?»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал серебро Александра Большунова в классической гонке на 15 км классическим Олимпиаде в Пекине.

«Я считаю, что Большунову надо дать звание Героя России. А кому, если не ему? Больше всех медалей в лыжах, золото, серебро! Скромный, нормальный парень, интересный. Пример для подражания молодежи. Все в этом парне сложилось. Трудолюбивый!

Мое мнение – немного не закончил восстановление. На радостях между гонками катался на лыжах вместо того, чтобы просто лежать и накапливать энергию. Нужен был самый пассивный отдых – тогда было бы больше энергии», – сказал Тихонов.