Александр Легков о выступлении Большунова в «разделке»: «Серебро – хороший результат. Но осадок, конечно, есть. Александр достоин золота»

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Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков прокомментировал серебро Александра Большунова в классической гонке на 15 км на Олимпиаде в Пекине.

«Сан Саныч наше все уже давно! Здорово. Серебро - это хороший результат. Да, понятно, что Большунов был фаворитом. Осадок, конечно, есть. Александр достоин золота», - сказал Легков.

«Понятно, что есть Нисканен, который выиграл все «разделки» в этом году по ходу сезона, он был одним из фаворитов. Здорово, что Александр боролся и бился сегодня, медаль есть. Что касается Нисканена и Клэбо, то здорово, что такая конкуренция есть, прямо интересно смотреть», – цитирует Легкова ТАСС.

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