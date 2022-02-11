Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков прокомментировал серебро Александра Большунова в классической гонке на 15 км на Олимпиаде в Пекине.

«Сан Саныч наше все уже давно! Здорово. Серебро - это хороший результат. Да, понятно, что Большунов был фаворитом. Осадок, конечно, есть. Александр достоин золота», - сказал Легков.

«Понятно, что есть Нисканен, который выиграл все «разделки» в этом году по ходу сезона, он был одним из фаворитов. Здорово, что Александр боролся и бился сегодня, медаль есть. Что касается Нисканена и Клэбо, то здорово, что такая конкуренция есть, прямо интересно смотреть», – цитирует Легкова ТАСС.