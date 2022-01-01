«Тур де Ски». Непряева, Сорина, Диггинс, Нисканен пробегут классический спринт

1 января в Оберстдорфе на четвертом этапе «Тур де Ски» женщины пробегут спринт классическим стилем.
Лыжные гонки
«Тур де Ски»
Женщины
Спринт, классический стиль
Начало квалификации – 11.30 по московскому времени, начало финалов – 14.00 по московскому времени. Прямые трансляции – «Матч ТВ», Eurosport.
Общий зачет
1. Джесси Диггинс (США) – 51.44,00
2. Кертту Нисканен (Финляндия) – 13,0
3. Наталья Непряева (Россия) – 14,0
4. Эбба Андерссон (Швеция) – 21,0
5. Татьяна Сорина (Россия) – 43,0
6. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 44,0
7. Фрида Карлссон (Швеция) – 45,0
7. Тириль Венг (Норвегия) – 45,0
9. Анне Кьерсти Калво (Норвегия) – 47,0
10. Тереза Штадлобер (Австрия) – 1.15,0...
32. Лилия Васильева (Россия) – 2.54,0...
39. Екатерина Смирнова (Россия) – 3.09,0...
49. Анастасия Рыгалина (Россия) – 3.52,0
50. Христина Мацокина (Россия) – 3.59,0...
53. Яна Кирпиченко (Россия) – 4.10,0