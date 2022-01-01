«Тур де Ски». Непряева, Сорина, Диггинс, Нисканен пробегут классический спринт

1 января в Оберстдорфе на четвертом этапе «Тур де Ски» женщины пробегут спринт классическим стилем.

Лыжные гонки

«Тур де Ски»

Женщины

Спринт, классический стиль

Начало квалификации – 11.30 по московскому времени, начало финалов – 14.00 по московскому времени. Прямые трансляции – , Eurosport.

Общий зачет

1. (США) – 51.44,00

2. (Финляндия) – 13,0

3. (Россия) – 14,0

4. (Швеция) – 21,0

5. (Россия) – 43,0

6. (Финляндия) – 44,0

7. (Швеция) – 45,0

7. (Норвегия) – 45,0

9. Калво (Норвегия) – 47,0

10. (Австрия) – 1.15,0...

32. Лилия Васильева (Россия) – 2.54,0...

39. Екатерина Смирнова (Россия) – 3.09,0...

49. (Россия) – 3.52,0

50. (Россия) – 3.59,0...

53. (Россия) – 4.10,0

Расписание трансляций «Тур де Ски»