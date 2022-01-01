«Тур де Ски». Непряева, Сорина, Диггинс, Нисканен пробегут классический спринт

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1 января в Оберстдорфе на четвертом этапе «Тур де Ски» женщины пробегут спринт классическим стилем. 

Лыжные гонки

«Тур де Ски»

Женщины

Спринт, классический стиль

Начало квалификации – 11.30 по московскому времени, начало финалов – 14.00 по московскому времени. Прямые трансляции – «Матч ТВ», Eurosport. 

Общий зачет

1. Джесси Диггинс (США) – 51.44,00

2. Кертту Нисканен (Финляндия) – 13,0

3. Наталья Непряева (Россия) – 14,0

4. Эбба Андерссон (Швеция) – 21,0

5. Татьяна Сорина (Россия) – 43,0

6. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 44,0

7. Фрида Карлссон (Швеция) – 45,0

7. Тириль Венг (Норвегия) – 45,0

9. Анне Кьерсти Калво (Норвегия) – 47,0

10. Тереза Штадлобер (Австрия) – 1.15,0...

32. Лилия Васильева (Россия) –  2.54,0...

39. Екатерина Смирнова (Россия) – 3.09,0...

49. Анастасия Рыгалина (Россия) – 3.52,0

50. Христина Мацокина (Россия) – 3.59,0...

53. Яна Кирпиченко (Россия) – 4.10,0

Расписание трансляций «Тур де Ски»

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