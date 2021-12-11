Лыжи. Кубок мира. Большунов и Ретивых, Филимонов и Назаров пробегут командный спринт

19 декабря на этапе Кубка мира в немецком Дрездене пройдет командный спринт у мужчин.
Дрезден, Германия
Мужчины
Командный спринт, свободный стиль
Начало полуфинала – 12.50 по московскому времени, начало финала – 14.30 по московскому времени
Прямая трансляция – Матч ТВ, Eurosport (только финал)
Старт-лист
Группа А
1. Франческо де Фабиани – Федерико Пеллегрино (Италия 1)
2. Синдре Бьорнестад Скар – Ховард Сулос Таугбель (Норвегия 1)
3. Юхан Хагстрем – Маркус Грате (Швеция 1)
4. Томас Ларсен – Эвен Нортуг (Норвегия 2)
5. Арно Шатем – Рено Же (Франция 2)
6. Кевин Болджер – Джеймс Клинтон Шунмейкер (США 1)...
8. Денис Филимонов – Федор Назаров (Россия 2)
Группа B
1. Ришар Жув – Люка Шанава (Франция 1)
2. Александр Большунов – Глеб Ретивых (Россия 1)
3. Густав Берглунд – Оскар Свенссон (Швеция 2)
4. Джеймс Клунье – Эндрю Янг (Великобритания)...
6. Лудек Селлер – Михал Новак (Чехия 1)
7. Йовиан Хедигер – Валерио Гронд (Швейцария)