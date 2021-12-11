Лыжи. Кубок мира. Большунов и Ретивых, Филимонов и Назаров пробегут командный спринт

19 декабря на этапе Кубка мира в немецком Дрездене пройдет командный спринт у мужчин.

Дрезден, Германия

Мужчины

Командный спринт, свободный стиль

Начало полуфинала – 12.50 по московскому времени, начало финала – 14.30 по московскому времени

Прямая трансляция – Матч ТВ, Eurosport (только финал)

Старт-лист

Группа А

1. Франческо де Фабиани – (Италия 1)

2. Скар – Ховард Сулос Таугбель (Норвегия 1)

3. Юхан Хагстрем – Маркус Грате (Швеция 1)

4. Томас Ларсен – (Норвегия 2)

5. Арно Шатем – Рено Же (Франция 2)

6. Кевин Болджер – Джеймс Клинтон Шунмейкер (США 1)...

8. Денис Филимонов – Федор Назаров (Россия 2)

Группа B

1. Ришар Жув – Люка Шанава (Франция 1)

2. – Глеб Ретивых (Россия 1)

3. Густав Берглунд – Оскар Свенссон (Швеция 2)

4. Джеймс Клунье – Эндрю Янг (Великобритания)...

6. Лудек Селлер – Михал Новак (Чехия 1)

7. Йовиан Хедигер – Валерио Гронд (Швейцария)