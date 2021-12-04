Лыжи. Кубок мира. Червоткин, Большунов, Спицов, Якимушкин побегут за Россию в эстафете

Сегодня на этапе Кубка мира в Лиллехаммере пройдет мужская эстафета.

мира по лыжным гонкам

Лиллехаммер, Норвегия

Мужчины

4 х 7,5 км

Начало – в 11:20 по московскому времени, трансляция – на ТК «Матч ТВ».

Старт-лист

1. Норвегия-1 (Эрик Валнес, , , )

2. Россия-1 ( , , , )

3. Франция-1 (Уго Лапалю, Морис Манифика, Клеман Парисс, Ришар Жув)

4. Финляндия-1 (Пертту Хювяринен, , Реми Линдхольм, Йони Мяки)

5. Швеция-1 (Фредрик Йонссон, , Лео Юханссон, Вильям Поромаа)

6. США-1 (Люк Джагер, Бен Огден, Гас Шумахер, Занден МакМаллен)

7. Германия (Юнас Доблер, Лукас Бегль, Фридрих Мох, Янош Брюггер)

8. Италия (Паоло Вентура, Франческо де Фабиани, Стефано Гарденер, Федерико Пеллегрино)

9. Канада (Расселл Кеннеди, Антуан Сир, Оливье Левеиль, Грэм Ритчи)

10. Швейцария (Беда Клее, Юнас Бауман, Кандид Пралонг, Роман Фюргер)…

15. Россия-2 (Александр Терентьев, Илья Семиков, Артем Мальцев, Сергей Устюгов)…

18. Норвегия-2 (Пол Гульберг, Мартин Левстрем Ниенге, Ханс Кристер Холунн, Харальд Амундсен)