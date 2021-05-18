Депутат Госдумы Воевода предложил обязать гостиницы Краснодарского края тестировать туристов на коронавирус

Бывший российский бобслеист, депутат Госдумы Алексей Воевода предложил обязать гостиницы Краснодарского края проводить при заезде туристов экспресс-тестирование на .

Он направил письмо с соответствующей инициативой главе региона Вениамину Кондратьеву.

«Мы не можем утверждать о наличии заболевания по справке. Только тест, сделанный здесь и сейчас, является максимально объективным показателем», – сказал Воевода.

Депутат предложил проводить тестирование отдыхающих не реже одного раза в неделю, в случае положительного результата – отправлять туристов в ближайшие амбулаторные учреждения.

Воевода – депутат Госдумы с 2016 года. В декабре 2017-го Международный олимпийский комитет (МОК) лишил его двух золотых медалей Олимпийских игр Сочи-2014.

С 21 декабря 2018 по 20 декабря 2020 года Воевода отбывал дисквалификацию за допинг.

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