🥈 Клэбо победил в гонке преследования, Большунов – 2-й, Червоткин – 7-м, Белов – 8-й

Сегодня на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финской Руке прошла мужская гонка преследования свободным стилем на 15 км.
Победил в гонке и мини-туре норвежец Йоханнес Клэбо, россиянин Александр Большунов – 2-й.
Лыжные гонки
Рука, Финляндия
Мужчины
15 км, гонка преследования, свободный стиль
1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 35.09,8
2. Александр Большунов (Россия) – 0,7
3. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 3,0
4. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 1,32
5. Ииво Нисканен (Финляндия) – 27,3
6. Эндрю Масгрейв (Великобритания) – 27,7
7. Алексей Червоткин (Россия) – 32,9
8. Евгений Белов (Россия) – 33,4
9. Андрей Мельниченко (Россия) – 35,9
10. Ристоматти Хакола (Финляндия) – 37,1
11. Синдре Бьорнестад Скар (Норвегия) – 40,4
12. Йони Мяки (Финляндия) – 41,2
13. Иван Якимушкин (Россия) – 41,3...
15. Илья Порошкин (Россия) – 50,3
16. Шюр Рете (Норвегия) – 58,1...
18. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 1.37,1...
20. Франческо де Фабиани (Италия) – 1.43,2
21. Илья Семиков (Россия) – 1.44,4...
23. Пол Гульберг (Норвегия) – 1.47,9
24. Эрик Валнес (Норвегия) – 1.48,7...
27. Дидрик Тонсет (Норвегия) – 1.56,3
28. Ермил Вокуев (Россия) – 1.58,9...
30. Дарио Колонья (Швейцария) – 2.23,5...
47. Глеб Ретивых (Россия) – 3.30,3
Расписание трансляций первого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Руке