🥈 Клэбо победил в гонке преследования, Большунов – 2-й, Червоткин – 7-м, Белов – 8-й

Сегодня на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финской Руке прошла мужская гонка преследования свободным стилем на 15 км.

Победил в гонке и мини-туре норвежец Йоханнес Клэбо, россиянин Александр Большунов – 2-й.

Лыжные гонки

Рука, Финляндия

Мужчины

15 км, гонка преследования, свободный стиль



1. (Норвегия) – 35.09,8

2. (Россия) – 0,7

3. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 3,0

4. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 1,32

5. Ииво Нисканен (Финляндия) – 27,3

6. Эндрю Масгрейв (Великобритания) – 27,7

7. (Россия) – 32,9

8. (Россия) – 33,4

9. Андрей Мельниченко (Россия) – 35,9

10. Ристоматти Хакола (Финляндия) – 37,1

11. Синдре Бьорнестад Скар (Норвегия) – 40,4

12. Йони Мяки (Финляндия) – 41,2

13. Иван Якимушкин (Россия) – 41,3...

15. Илья Порошкин (Россия) – 50,3

16. Шюр Рете (Норвегия) – 58,1...

18. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 1.37,1...

20. Франческо де Фабиани (Италия) – 1.43,2

21. Илья Семиков (Россия) – 1.44,4...

23. Пол Гульберг (Норвегия) – 1.47,9

24. Эрик Валнес (Норвегия) – 1.48,7...

27. Дидрик Тонсет (Норвегия) – 1.56,3

28. Ермил Вокуев (Россия) – 1.58,9...

30. Дарио Колонья (Швейцария) – 2.23,5...

47. Глеб Ретивых (Россия) – 3.30,3

Расписание трансляций первого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Руке