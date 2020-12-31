Маркус Крамер: «Белов очень зол, он ждет извинений. Червоткин понимает, что был виноват, надеюсь, он извинится»

Тренер российских лыжников рассказал о падении и во время масс-старта на втором этапе «Тур де Ски».

«Жюри показало спортсменам, что произошло. Червоткин объяснил, что это была его ошибка, но что он может сделать на высокой скорости.

Плохо то, что они не поехали дальше. Сначала надо было финишировать, а потом обсуждать и ругаться. Но оба были в шоке от падения.

Белов очень зол. Он ждет извинений. Если получит их, то все в порядке. Червоткин понимает, что он был виноват, надеюсь, он извинится», – сказал Крамер.

Шведский лыжник был позади россиян, когда случилось падение.

«Я не видел, что произошло, но они стояли и выясняли отношения в повороте, когда я туда добрался. Я был очень удивлен. Они просто стояли и ругались, но ведь самое важное – общий зачет, так что не понимаю, чем они там занимались», – отметил Свеннсон.

Червоткин и Белов столкнулись перед финишем масс-старта на втором этапе «Тур де Ски»