Член совета ISU Кибалко: «Цитаты из книги Родченкова не читал и не буду. Свое здоровье важнее»

Член совета ISU заявил, что не будет читать цитаты из книги Григория Родченкова.

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Родченков ранее упомянул о Международном союзе конькобежцев (ISU) в своей книге «Допинг. Запрещенные страницы»: «На время Олимпийских игр WADA традиционно отстранялось, изображая независимых наблюдателей, а МОК допинговый контроль особо не волнует с 1999 года, когда создали WADA. Так что зимние федерации, все эти пройдохи из IBU, ISU и FIS, что хотели, то и творили ».

Позже заявления Родченкова прокомментировал член совета ISU Александр Кибалко .

«Ну, написал и написал. Все это было давным-давно, при другом руководстве. Поэтому не вижу смысла как-то комментировать. Цитаты из этой книги не читал и не буду. Свое здоровье важнее, как говорится», – сказал Кибалко.