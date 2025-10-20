Николай Гуляев: «Абсолютно уверен, что наших шорт-трекистов мы увидим в Милане. Они выступят достойно, пусть и под нейтральным флагом»

Гуляев уверен, что российские шорт-трекисты отберутся на Олимпийские игры.

Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских спортсменов к отборочным соревнованиям на Олимпийские игры в Милане – в нейтральном статусе и при соблюдении строгих условий.

«В шорт-треке два отборочных этапа уже позади, два раза подряд бежали в Монреале. Из пяти российских спортсменов двое уже завоевали квоты пока по предварительным нормативам – Алена Крылова, Даниил Николаев.

Елена Серегина, Анна Матвеева и Иван Посашков имеют шанс на еще двух этапах завоевать квоту. Чтобы сделать это, надо быть в числе 32 сильнейших. Но нюанс в том, что от России в нейтральном статусе принять участие могут только два спортсмена в шорт‑треке – мужчина и женщина.

Я верю и абсолютно убежден, что мы увидим наших спортсменов на олимпийском овале в Милане. Я уверен, что наши ребята там будут, пусть и под нейтральным флагом, выступят достойно», – сказал глава Союза конькобежцев России Николай Гуляев.