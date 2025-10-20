  • Спортс
Николай Гуляев: «Лидеров российской команды в шорт-треке и коньках мы на отборе к Олимпиаде не увидим. Это реалии сегодняшнего дня, мы их приняли»

Николай Гуляев рассказал о ситуации с допуском россиян к отбору на Олимпиаду.

Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских спортсменов к отборочным соревнованиям на Олимпийские игры в Милане – в нейтральном статусе и при соблюдении строгих условий.

На первые этапы Кубка мира по конькобежному спорту отправятся россиянки Ксения Коржова, Александра Саютина, Ирина Сальникова и Анастасия Семенова. 14-16 ноября этап пройдет в Солт‑Лейк‑Сити (США), а 21-23 ноября – в Калгари (Канада).

«Конькобежцы только еще готовятся выезжать в Северную Америку, визы есть. В конце октября они выезжают, допущено пять спортсменов, но там будут выступать всего три человека, потому что дистанции 5 км у девочек и 10 км не разыгрываются на этом этапе Кубка мира.

А этот отбор пройдет в Херенвене в ноябре, визы есть. Логистика очень сложная, но нам не привыкать. Тут как раз ситуация другая с отбором – если человек завоевывает право на выступать на Олимпийских играх, то он и будет на своей дистанции выступать.

Я уверен, что все пять наших конькобежцев смогут это сделать. В шорт-треке другая система отбора, у конькобежцев одна попытка (отобраться). Все спортсмены прошли необходимые проверки в ISU, все фамилии согласованы.

В случае, если они получат олимпийскую квоту, им еще предстоит проверка по линии Международного олимпийского комитета (МОК), но я уверен, что это уже не страшно, потому что внутренние правила ISU гораздо жестче, чем правила МОК.

К сожалению, лидеров последних двух сезонов в шорт-треке и коньках мы на отборочных соревнованиях не увидим. Это реалии сегодняшнего дня, эти правила давно озвучены, мы их приняли.

Но в любом случае нам нужно быть, но мы должны быть представлены на международной арене. И уже на этих соревнованиях мы должны показывать, что Россия есть и будет великой конькобежной державой», – сказал глава Союза конькобежцев России Гуляев в эфире «Матч ТВ».

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
