Гуляев об апелляции Качановой на невыдачу нейтрального статуса: «Не думаю, что решение будет положительным»
Гуляев сомневается, что апелляцию конькобежки Качановой в CAS удовлетворят.
Российская конькобежка Дарья Качанова подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международного союза конькобежцев (ISU) отказать ей в нейтральном статусе.
«Любой ответ на этот вопрос будет необъективным. Ведь гарантировать исход того или иногда дела в CAS невозможно.
Что касается Дарьи, мы с огромным только от ISU с сожалением узнали, что человек, который мог претендовать на олимпийские медали не на одной дистанции, не включён в список тех, кто допущен к отбору. Мы сами эти правила приняли и им следуем.
Дарья подала апелляцию, но по опыту – это не прогноз, а ощущение – я не думаю, что решение будет положительным», – сказал глава СКР Николай Гуляев.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Чемпионат.com»
