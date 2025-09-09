Гуляев об апелляции Качановой на невыдачу нейтрального статуса: «Не думаю, что решение будет положительным»

Гуляев сомневается, что апелляцию конькобежки Качановой в CAS удовлетворят.

Российская конькобежка Дарья Качанова подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международного союза конькобежцев (ISU) отказать ей в нейтральном статусе.

«Любой ответ на этот вопрос будет необъективным. Ведь гарантировать исход того или иногда дела в CAS невозможно.

Что касается Дарьи, мы с огромным только от ISU с сожалением узнали, что человек, который мог претендовать на олимпийские медали не на одной дистанции, не включён в список тех, кто допущен к отбору. Мы сами эти правила приняли и им следуем.

Дарья подала апелляцию, но по опыту – это не прогноз, а ощущение – я не думаю, что решение будет положительным», – сказал глава СКР Николай Гуляев.