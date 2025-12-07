Коньки. Кубок мира. 3-й этап. Семенова стала 10-й в масс-старте в дивизионе А, другие результаты
Россиянка Анастасия Семенова заняла десятое место в масс-старте на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Херенвене.
Кубок мира по конькобежному спорту
3-й этап
Херенвен, Нидерланды
Женщины
Масс-старт
1. Марейке Груневауд (Нидерланды) – 8.07,66
2. Миа Килбург (США) – 8.07,92
3. Пак Джи Ву (Южная Корея) – 8.-8,28...
10. Анастасия Семенова (Россия) – 8.25,44
500 м
1. Фемке Кок (Нидерланды) – 37,00
2. Ютта Лердам (Нидерланды) – 37,36
3. Маррит Фледдерюс (Нидерланды) – 37,53
Командный спринт
1. Нидерланды – 1.25,18
2. Канада – 1.26,05
3. Польша – 1.26,65
Мужчины
Масс-старт
1. Йоррит Бергсма (Нидерланды) – 7.24,96
2. Чон Чжэ Вон (Южная Корея) – 7.25,56
3. Барт Холверф (Нидерланды) – 7.25,94
500 м
1. Джордан Штольц (США) – 33,90 (TR)
2. Еннинг де Бо (Нидерланды) – 34,10
3. Ватару Морисигэ (Япония) – 34,30
Командный спринт
1. Нидерланды – 1.17,22
2. США – 1.18,16
3. Норвегия – 1.19,02