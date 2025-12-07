9

Коньки. Кубок мира. 3-й этап. Семенова стала 10-й в масс-старте в дивизионе А, другие результаты

Конькобежка Семенова стала 10-й в масс-старте на Кубке мира в Херенвене.

Россиянка Анастасия Семенова заняла десятое место в масс-старте на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Херенвене. 

Кубок мира по конькобежному спорту

3-й этап

Херенвен, Нидерланды

Женщины

Масс-старт

1. Марейке Груневауд (Нидерланды) – 8.07,66

2. Миа Килбург (США) – 8.07,92

3. Пак Джи Ву (Южная Корея) – 8.-8,28...

10. Анастасия Семенова (Россия) – 8.25,44

500 м

1. Фемке Кок (Нидерланды) – 37,00

2. Ютта Лердам (Нидерланды) – 37,36

3. Маррит Фледдерюс (Нидерланды) – 37,53

Командный спринт

1. Нидерланды – 1.25,18

2. Канада – 1.26,05

3. Польша – 1.26,65

Мужчины

Масс-старт

1. Йоррит Бергсма (Нидерланды) – 7.24,96

2. Чон Чжэ Вон (Южная Корея) – 7.25,56

3. Барт Холверф (Нидерланды) – 7.25,94

500 м

1. Джордан Штольц (США) – 33,90 (TR)

2. Еннинг де Бо (Нидерланды) – 34,10

3. Ватару Морисигэ (Япония) – 34,30

Командный спринт

1. Нидерланды – 1.17,22

2. США – 1.18,16

3. Норвегия – 1.19,02

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Еннинг де Бо
Чон Чжэ Вон
Йорит Бергсма
logoМаррит Леенстра
Джордан Штольц
Фемке Кок
Ютта Лердам
logoсборная России жен (коньки)
logoсборная Нидерландов
logoсборная Южной Кореи жен
logoсборная Норвегии
logoсборная США
logoсборная Нидерландов жен
Кубок мира
результаты
