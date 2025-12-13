Коньки. Кубок мира. 4-й этап. Коржова победила на 1000 м в дивизионе В

Коржова победила на 1000 м в дивизионе В на Кубке мира по конькобежному спорту.

Российская конькобежка Ксения Коржова победила на дистанции 1000 м в дивизионе B на этапе Кубка мира Норвегии. Конькобежный спорт Кубок мира 4-й этап Хамар, Норвегия Женщины 1000 м, дивизион B 1. Ксения Коржова (Россия) – 4.04,48 2. Виолетта Браун (Франция) – 1,09 3. Джанин Роснер (Австрия) – 1,99