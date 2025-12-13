Коньки. Кубок мира. 4-й этап. Коржова победила на 1000 м в дивизионе В
Российская конькобежка Ксения Коржова победила на дистанции 1000 м в дивизионе B на этапе Кубка мира Норвегии.
Конькобежный спорт
Кубок мира
4-й этап
Хамар, Норвегия
Женщины
1000 м, дивизион B
1. Ксения Коржова (Россия) – 4.04,48
2. Виолетта Браун (Франция) – 1,09
3. Джанин Роснер (Австрия) – 1,99
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
