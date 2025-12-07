Экс-российский конькобежец Семирунний: «Как только приехал на этап Кубка мира, полдня провели с Найденышевым. При встрече даже всплакнул – все-таки два года не виделись»

Конькобежец Семирунний прослезился из-за встречи с бывшим партнером по сборной.

Экс-российский конькобежец Владимир Семирунний , ныне выступающий за Польшу, рассказал о встрече с Даниилом Найденышевым на этапе Кубке мира в Херенвене (Нидерланды).

Семирунний победил на дистанции 10 000 м в дивизионе B. Россиянин Найденышев, которые соревнуется в нейтральном статусе, занял 19-е место.

– Ты упоминал, что после чемпионата мира за тобой стали больше следить (Семирунний завоевал серебро и бронзу за Польшу – Спортс’’), и это напрягало. Теперь внимание станет еще больше. Как с этим справляться?

– Родители помогают. Как-то позвонил им, а они говорят: «Вова, надо просто сделать свое дело и получить удовольствие». Вот и буду стараться получать удовольствие от процесса.

– Удалось пообщаться с Даней Найденышевым?

– Конечно, как только приехал, полдня вместе провели. Но все-таки приехали на соревнования, поэтому каждый думает о своем результате. Еще будет время пообщаться. Можно сказать, при встрече даже немножко всплакнул – все-таки два года не виделись. Даня, кстати, очень хорошо поддерживал меня во время бега.

– Обсуждали с Даней его результат?

– Нет, не успел. Знаю, что он недоволен, хотел отобраться на Олимпиаду. Но для этого нужно было как минимум ехать на рекорд России. Знаю, что он работал на такой результат, поэтому, конечно, расстроен. Понимаю его – всего один шанс. Стартовал-то в первом квартете, в девять утра, это очень тяжелая ситуация. Грустно, что так вышло, – ответил Семирунний.