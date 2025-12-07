  • Спортс
  • Коньки/шорт-трек
  • Новости
  • Экс-российский конькобежец Семирунний: «Как только приехал на этап Кубка мира, полдня провели с Найденышевым. При встрече даже всплакнул – все-таки два года не виделись»
1

Экс-российский конькобежец Семирунний: «Как только приехал на этап Кубка мира, полдня провели с Найденышевым. При встрече даже всплакнул – все-таки два года не виделись»

Конькобежец Семирунний прослезился из-за встречи с бывшим партнером по сборной.

Экс-российский конькобежец Владимир Семирунний, ныне выступающий за Польшу, рассказал о встрече с Даниилом Найденышевым на этапе Кубке мира в Херенвене (Нидерланды).

Семирунний победил на дистанции 10 000 м в дивизионе B. Россиянин Найденышев, которые соревнуется в нейтральном статусе, занял 19-е место.

– Ты упоминал, что после чемпионата мира за тобой стали больше следить (Семирунний завоевал серебро и бронзу за Польшу – Спортс’’), и это напрягало. Теперь внимание станет еще больше. Как с этим справляться?

– Родители помогают. Как-то позвонил им, а они говорят: «Вова, надо просто сделать свое дело и получить удовольствие». Вот и буду стараться получать удовольствие от процесса.

– Удалось пообщаться с Даней Найденышевым?

– Конечно, как только приехал, полдня вместе провели. Но все-таки приехали на соревнования, поэтому каждый думает о своем результате. Еще будет время пообщаться. Можно сказать, при встрече даже немножко всплакнул – все-таки два года не виделись. Даня, кстати, очень хорошо поддерживал меня во время бега.

– Обсуждали с Даней его результат?

– Нет, не успел. Знаю, что он недоволен, хотел отобраться на Олимпиаду. Но для этого нужно было как минимум ехать на рекорд России. Знаю, что он работал на такой результат, поэтому, конечно, расстроен. Понимаю его – всего один шанс. Стартовал-то в первом квартете, в девять утра, это очень тяжелая ситуация. Грустно, что так вышло, – ответил Семирунний.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoсборная Польши
Кубок мира
Владимир Семирунний
Даниил Найденышев
logoОлимпиада-2026
logoсборная России (коньки)
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Коньки/шорт-трек в Telegram
Главные новости
Коньки. Кубок мира. 3-й этап. Семенова стала 10-й в масс-старте в дивизионе А, другие результаты
7 декабря, 20:36
Коньки. Кубок мира. 3-й этап. Саютина стала второй на 1500 м в дивизионе B, Найденышев – 19-й, Григорьева – 32-я
6 декабря, 14:35
Гуляев о включении в базу «Миротворца»: «Раз внесли, значит, хорошо работаем. И будем работать еще лучше»
6 декабря, 09:39
Журова о блокировке WhatsApp в России: «Не верю, что есть хоть один мессенджер, который нельзя взломать. Поэтому какая разница, чем ты пользуешься?»
5 декабря, 19:03
Шорт-трекист Николаев об этапах Мирового тура: «Классный опыт. Уровень здесь очень высокий, все спортсмены борются до конца и на максимум»
1 декабря, 15:13
Тренер шорт-трекистов Максимов: «Продолжает ли карьеру Елистратов? Не буду загадывать вперед, но мы тренируемся»
1 декабря, 12:36
Бородулина о возвращении шорт‑трекистов: «Многое изменилось с тех пор, как мы последний раз выступали на международных соревнованиях»
1 декабря, 12:19
Российские шорт-трекисты завоевали квоты на Олимпиаду-2026. На Играх смогут выступить один мужчина и одна женщина
30 ноября, 17:57
Шорт-трек. Мировой тур. 4-й этап. Николаев выбыл в полуфинале, Серегина – в 1/4 финала
30 ноября, 06:51
Умерла чемпионка Олимпийских игр-1980 по конькобежному спорту Наталья Петрусева. Ей было 70 лет
29 ноября, 15:57
Ко всем новостям
Последние новости
Журова о резолюции по олимпийскому перемирию: «Фактически ничего это не несет. Будет все как есть»
20 ноября, 12:58
Светлана Журова: «Украина постарается убедить членов исполкома МОК не восстанавливать в правах Олимпийский комитет России»
3 октября, 13:51
«МОК должны посмотреть, как делают их коллеги». Журова о восстановлении Паралимпийского комитета России
27 сентября, 09:30
Александра Саютина: «Сравнения с Костнер из-за высокого роста мне нравились. Круто, когда у тебя длинные ноги – элементы смотрятся иначе»
3 июня, 08:38
Светлана Журова: «Надеюсь, Ласицкене пойдет в такую деятельность, где ее знания и опыт можно будет передать коллегам и подрастающему поколению»
27 мая, 16:21
Захаров о бронзе Семируннего на ЧМ: «Вова молодец, показал очень достойный результат, рад за его достижения»
14 марта, 14:30
Журова о снятии санкций с Дегтярева: «Это хороший сигнал. Видимо, есть подвижки и надежды, что все будет решаться в пользу спортсменов»
14 марта, 12:54
«Немного разочаровала новость, что нас не допустили. Стараемся себя как‑то мотивировать». Конькобежка Саютина о международных стартах
12 октября 2024, 10:21
Результаты забега «Татнефть Альметьевский полумарафон» 2024
8 сентября 2024, 09:43
Союз конькобежцев России пока не рассматривал вопрос о карантине Семерикова, который намерен перейти в Узбекистан
22 мая 2024, 10:41