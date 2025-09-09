0

ISU подтвердил замену российской спортсменки перед олимпийским отбором по медицинским показаниям

ISU подтвердил замену российской спортсменки перед олимпийским отбором.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) предоставил нейтральный статус 18 россиянам из конькобежного спорта и шорт-трека.

«Нам подтвердили замену спортсменки по медицинским показаниям. Услышали наше обращение и быстро согласовали замену», –  сообщил президент Союза конькобежцев России (СКР) Николай Гуляев.

Имя спортсменки не указывается.

Гуляев также отметил, что диалогу с ISU помогают неформальные отношения.

«Мы были в конце июня на конгрессе ISU, была встреча с президентом и генеральным директором, обсудили текущие моменты. Работа невидимая, она не прекращается. Мы в новом для себя качестве выезжаем на этапы Кубка мира, правила мы соблюдаем. Никаких действий, которые могли бы бросить на нас тень, мы не совершали», – добавил Гуляев.

Отборочные соревнования к Олимпиаде-2026 по шорт-треку стартуют в октябре в Монреале, а по конькобежному спорту – в ноябре в Солт-Лейк-Сити.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
