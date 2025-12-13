Коньки. Кубок мира. 4-й этап. Саютина стала 18-й на дистанции 1500 м

Россиянка Саютина стала 18-й на этапе Кубка мира по конькобежному спорту.

Россиянка Александра Саютина заняла 18-е место на дистанции 1500 м на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Хамаре.

Соревнования проходят с 12 по 14 декабря.

Кубок мира по конькобежному спорту

4-й этап

Хамар, Норвегия

Женщины

1500 м

1. Михо Такаги (Япония) – 1.54,95

2. Надежда Морозова (Казахстан) – 1.54,98

3. Рагне Виклунд (Норвегия) – 1.55,18...

18. Александра Саютина (Россия) – 1.59,48