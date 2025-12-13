Коньки. Кубок мира. 4-й этап. Саютина стала 18-й на дистанции 1500 м
Россиянка Саютина стала 18-й на этапе Кубка мира по конькобежному спорту.
Россиянка Александра Саютина заняла 18-е место на дистанции 1500 м на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Хамаре.
Соревнования проходят с 12 по 14 декабря.
Кубок мира по конькобежному спорту
4-й этап
Хамар, Норвегия
Женщины
1500 м
1. Михо Такаги (Япония) – 1.54,95
2. Надежда Морозова (Казахстан) – 1.54,98
3. Рагне Виклунд (Норвегия) – 1.55,18...
18. Александра Саютина (Россия) – 1.59,48
