«Союз конькобежцев России – это коньки и шорт‑трек, и больше ничего». Гуляев – против объединения с федерацией фигурного катания

В СКР выступили против объединения федераций фигурного катания и конькобежцев.

– [Министр спорта] Дегтярев сказал, что будут объединять федерации зимников. Изменилась ли ваша позиция по объединению Союза конькобежцев России (СКР) с другими федерациями?

– Стабильность – признак мастерства, я остаюсь при своем мнении. Союз конькобежцев России – это коньки и шорт‑трек, и больше ничего, – сказал президент СКР Николай Гуляев.