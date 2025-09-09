Российские конькобежцы получили визы для соревнований в США

Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев заявил, что российские конькобежцы получили американские визы для участия в соревнованиях.

– Скоро начинается Кубки мира в конькобежном спорте и шорт‑треке, есть ли приглашения, ждут ли нас?

– Если мы сейчас стали бы обсуждать возможность участия, мы бы уже никуда не поехали. Календарь известен давно, Союз конькобежцев России сделал все необходимое.

Более того, ребята не просто тренироваться ездили в Армению, у них была возможность получить американские визы и они это сделали. Визы есть, ожидаем канадских. Сами судите, какие дружественные страны, а какие нет, но сейчас соревнования будут в Америке, Канаде, Польше, Нидерландах.

Наша задача – ехать, красиво расталкивать всех локтями и, не глядя на то, что написано сзади на комбинезоне, делать то, ради чего мы этим занимаемся, – сказал Гуляев.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) одобрил заявки 18 российских конькобежцев и шорт‑трекистов на участие в олимпийской квалификации.

Отборочные соревнования к Олимпиаде-2026 по шорт-треку стартуют в октябре в Монреале, а по конькобежному спорту – в ноябре в Солт-Лейк-Сити.