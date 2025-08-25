Светлана Журова: «У меня за время спортивной карьеры было две карточки, подтверждающие, что я женщина. Я дважды сдавала гендерный тест»

Светлана Журова рассказала, что дважды за карьеру сдавала гендерный тест.

Ранее стало известно, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) начала тестирование российских спортсменок на гендерную принадлежность.

«У меня лично за время спортивной карьеры было две карточки, подтверждающие, что я женщина. Я дважды сдавала гендерный тест, то есть на двух Олимпиадах.

Нам выдавали специальные карточки, в которых говорилось, что ты с ХХ хромосомами. При этом наличие одного подтверждения, что ты женщина, не снимало возможности, что через несколько лет тебя еще раз проверят.

Меня проверяли второй раз, на следующей Олимпиаде. После двух тестов я шутила еще, что я женщина дважды», – сказала олимпийская чемпионка Турина-2006.