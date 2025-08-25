Журова о гендерных тестах: «Раньше эти тесты не афишировались, чтобы не оскорблять женщину. Все-таки неэтично публично обвинять женщину в том, что она мужчина»

Светлана Журова высказалась о гендерных тестах в легкой атлетике.

Ранее стало известно, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) начала тестирование российских спортсменок на гендерную принадлежность.

Международная ассоциации легкоатлетических ассоциаций (World Athletics) ранее обнародовала новые правила допуска легкоатлеток к своим турнирам, включая сентябрьский чемпионат мира в Токио. По решению World Athletics, спортсменки должны пройти генный скрининг SRY и подтвердить отсутствие в организме мужской Y-хромосомы.

«Я удивлена, что ВФЛА сейчас объявила об этом. А разве раньше наши федерации не делали этого? Примерно с 1998 года ответственность за определение гендерной принадлежности лежала на стране, которую представляет спортсмен.

Если у страны нет вопросов к полу спортсмена, она не делает этот тест. Если есть хоть какие-то подозрения, что что-то не так, обязаны были сделать сами и сообщить в международную федерацию результаты.

Раньше эти гендерные тесты не афишировались, чтобы не оскорблять женщину. Все-таки неэтично публично обвинять женщину в том, что она мужчина.

Но если у международной федерации возникают сомнения, она может протестировать спортсменку самостоятельно.

Думаю, что в России легкоатлетки не впервые сдают гендерный тест. Просто впервые публично сообщили об этом, чтобы соблюдать требования World Athletics. Выборочно наверняка кому-то из наших легкоатлеток делали такой тест раньше.

В этом нет ничего удивительного, это давно принятая практика», – сказала Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка Светлана Журова.