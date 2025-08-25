Журова о гендерных тестах: «Раньше эти тесты не афишировались, чтобы не оскорблять женщину. Все-таки неэтично публично обвинять женщину в том, что она мужчина»
Ранее стало известно, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) начала тестирование российских спортсменок на гендерную принадлежность.
Международная ассоциации легкоатлетических ассоциаций (World Athletics) ранее обнародовала новые правила допуска легкоатлеток к своим турнирам, включая сентябрьский чемпионат мира в Токио. По решению World Athletics, спортсменки должны пройти генный скрининг SRY и подтвердить отсутствие в организме мужской Y-хромосомы.
«Я удивлена, что ВФЛА сейчас объявила об этом. А разве раньше наши федерации не делали этого? Примерно с 1998 года ответственность за определение гендерной принадлежности лежала на стране, которую представляет спортсмен.
Если у страны нет вопросов к полу спортсмена, она не делает этот тест. Если есть хоть какие-то подозрения, что что-то не так, обязаны были сделать сами и сообщить в международную федерацию результаты.
Раньше эти гендерные тесты не афишировались, чтобы не оскорблять женщину. Все-таки неэтично публично обвинять женщину в том, что она мужчина.
Но если у международной федерации возникают сомнения, она может протестировать спортсменку самостоятельно.
Думаю, что в России легкоатлетки не впервые сдают гендерный тест. Просто впервые публично сообщили об этом, чтобы соблюдать требования World Athletics. Выборочно наверняка кому-то из наших легкоатлеток делали такой тест раньше.
В этом нет ничего удивительного, это давно принятая практика», – сказала Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка Светлана Журова.