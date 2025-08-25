Депутат Журова о книге для футболистов: «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» поразила меня в 17 лет и мобилизовала, чтобы идти к высотам»

Депутат Светлана Журова посоветовала футболистам книгу Ричарда Баха.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев рассказал , что Минспорт разработает перечень книг для молодых футболистов: «Обсудим с РФС – будем устраивать лекции, приглашать ученых, писателей. Игроки должны расти не только на поле».

«Ты же не можешь посоветовать людям прочитать то, к чему психологически они не готовы.

Как юная спортсменка в 17 лет прочитала «Чайка по имени Джонатан Ливингстон», и меня тогда эта книга поразила и мобилизовала, чтобы идти к высотам. Хотя как раз Ричард Бах написал для людей, чтобы люди стремились к каким-то невероятным достижениям. Она маленькая, аккуратненькая, почти рассказ.

Как вариант. Надо читать обязательно, а будут ли люди читать – вопрос», – сказала олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова .

«Чайка по имени Джонатан Ливингстон» – повесть-притча американского писателя, философа, прозаика, публициста и пилота Ричарда Баха. Она рассказывает о чайке, учившейся жизни и искусству полета.

Депутат Журова о футболистах: «Знаю много начитанных людей, особенно из старшего поколения, в СССР все в порядке было с образованием. Тот, кто хочет добиться успеха, должен читать»