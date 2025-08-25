  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Депутат Журова о футболистах: «Знаю много начитанных людей, особенно из старшего поколения, в СССР все в порядке было с образованием. Тот, кто хочет добиться успеха, должен читать»
108

Депутат Журова о футболистах: «Знаю много начитанных людей, особенно из старшего поколения, в СССР все в порядке было с образованием. Тот, кто хочет добиться успеха, должен читать»

Депутат Светлана Журова назвала футболистов начитанными людьми.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев рассказал, что Минспорт разработает перечень книг для молодых футболистов: «Обсудим с РФС – будем устраивать лекции, приглашать ученых, писателей. Игроки должны расти не только на поле».

«Вы же общались с Алексеем Смертиным? Он начитанный, прекрасный человек. Вячеслав Малафеев тоже. Знаю много футболистов, прекрасных и начитанных людей. Особенно из более старшего поколения. В Советском Союзе вообще все в порядке у людей было с образованием.

Тут же вопрос желания. Заставить насильно читать... Не очень представляю. Потом у них будет разбор полетов? Могут сказать: «Я прочитал». А потом: «В одно ухо влетело, в другое вылетело». Они не будут потом отчитываться. Еще сочинение написать. У меня вопрос: они от этого лучше играть будут?

Футболист, который хочет добиться реального успеха, должен читать. И родители это прекрасно понимают. Не знаю, нужно ли здесь вмешательство государства. Рекомендации, конечно, могут быть, но я не уверена, что это возымеет какой-то эффект, если кого-то будут заставлять», – заявила олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова.

Увольнять ли Семака?43724 голоса
Да, прямо сейчасАртем Дзюба
Да, но позжеРоберто Манчини
Нет, сезон должен доработатьСергей Семак
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoМихаил Дегтярев
Политика
logoпремьер-лига Россия
logoСпорт-Экспресс
logoСветлана Журова
Государственная дума
logoВячеслав Малафеев
logoАлексей Смертин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Минспорт разработает перечень книг для молодых футболистов, сообщил Дегтярев: «Обсудим с РФС – будем устраивать лекции, приглашать ученых, писателей. Игроки должны расти не только на поле»
125сегодня, 10:56
Главные новости
«Спартак» предложил Эль-Каруани контракт на 3 года. Лучший ассистент этого сезона Эредивизи готов переехать в Россию (Sport24)
27 минут назад
16-летний Нгумоа из «Ливерпуля» забил победный мяч «Ньюкаслу» на 100-й минуте – после выхода на 96-й. Это первый гол вингера на взрослом уровне
4212 минут назад
«ПСЖ» согласен на 30 млн евро за Доннарумму. Сделка с «Сити» зависит от того, уйдет ли Эдерсон
319 минут назад
«Арсенал» лидирует в АПЛ после 2-го тура, опережая «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» по разнице мячей. «Челси» – 4-й, «Ман Сити» – 6-й, «МЮ» – 16-й
4026 минут назад
«Ньюкасл» отыгрался с 0:2, дважды забив «Ливерпулю» в меньшинстве, но пропустил от 16-летнего Нгумоа на 100-й и проиграл – 2:3!
33328 минут назад
Чемпионат Англии. «Ньюкасл» проиграл «Ливерпулю»
159028 минут назад
Фанаты «Овьедо» оскорбляли Мбаппе и Винисиуса обезьяньим уханьем во время матча с «Реалом»
1838 минут назад
Де Брюйне о богатстве: «Оно многое меняет, было бы лицемерием утверждать обратное. Жена часто остается одна с тремя детьми – это обратная сторона медали. Стараюсь воспитывать детей правильно»
857 минут назад
«Интер» снес «Торино» – 5:0! Тюрам сделал дубль, у Лаутаро и Бастони 1+1
3059 минут назад
Серия А стартовала! «Интер» забил 5 голов «Торино», «Удинезе» и «Верона» сыграли вничью
15659 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Фердинанд о ничьей «МЮ»: «В «Фулхэме» удивились: «Это не тот «Юнайтед», что мы ожидали». Сильные должны наказывать соперника, ставить ему ногу на горло, а мы этого не сделали»
540 минут назад
«Интер» одержал крупнейшую победу за 8 месяцев – 5:0 с «Торино»
448 минут назад
Анчелотти о невызове Неймара в сборную: «Физическая готовность – ключевой фактор. Игрок должен быть готов на 100%, у нас огромная конкуренция в каждой линии»
5сегодня, 20:29
Барелла ассистирует в 10 сезонах Серии А подряд. Сегодня – голевой пас Бастони в матче с «Торино»
сегодня, 20:01
Бояринцев станцевал после гола «Ротора» в ворота «Торпедо». Волгоградцы победили 3:0
5сегодня, 20:00Видео
Колосков о Сперцяне: «Украшение РПЛ, созрел для игры за границей. Если уезжать, то в одну из топ‑5 европейских лиг, а не Чемпионшип»
9сегодня, 19:39
Чемпионат Испании. «Атлетик» обыграл «Райо Вальекано», «Севилья» принимает «Хетафе»
196сегодня, 19:30Live
«Ювентус» обсуждал с «ПСЖ» Бералдо. Туринцы интересуются защитником на случай ухода Келли
2сегодня, 19:04
«Эвертон» купил 19-летнего Диблинга у «Саутгемптона» за 35+5 млн фунтов. Контракт с вингером – на 4 года
5сегодня, 18:46Фото
Мовсесьян об интересе к россиянам в Европе: «Идет посыл, что как только политическая ситуация изменится, много молодых игроков будут востребованы – Кисляк, Батраков, Раков»
11сегодня, 18:37