Депутат Журова о футболистах: «Знаю много начитанных людей, особенно из старшего поколения, в СССР все в порядке было с образованием. Тот, кто хочет добиться успеха, должен читать»

Депутат Светлана Журова назвала футболистов начитанными людьми.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев рассказал , что Минспорт разработает перечень книг для молодых футболистов: «Обсудим с РФС – будем устраивать лекции, приглашать ученых, писателей. Игроки должны расти не только на поле».

«Вы же общались с Алексеем Смертиным ? Он начитанный, прекрасный человек. Вячеслав Малафеев тоже. Знаю много футболистов, прекрасных и начитанных людей. Особенно из более старшего поколения. В Советском Союзе вообще все в порядке у людей было с образованием.

Тут же вопрос желания. Заставить насильно читать... Не очень представляю. Потом у них будет разбор полетов? Могут сказать: «Я прочитал». А потом: «В одно ухо влетело, в другое вылетело». Они не будут потом отчитываться. Еще сочинение написать. У меня вопрос: они от этого лучше играть будут?

Футболист, который хочет добиться реального успеха, должен читать. И родители это прекрасно понимают. Не знаю, нужно ли здесь вмешательство государства. Рекомендации, конечно, могут быть, но я не уверена, что это возымеет какой-то эффект, если кого-то будут заставлять», – заявила олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова.