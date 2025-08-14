Журова о встрече Путина и Трампа: «Такие переговоры могут дать проекцию на спортивную сферу»

Журова высказалась о влиянии встречи Путина и Трампа на спортивную сферу.

15 августа президенты России и США проведут переговоры в Анкоридже (Аляска).

«Думаю, что президенты могут и не затрагивать спорт на переговорах напрямую. Главной будет тема мирного соглашения. И если в этом направлении будет прогресс, то будет позитивное развитие и с допуском наших спортсменов.

Но непублично, допускаю, что спорт и действия Международного олимпийского комитета они могут обсудить.

Была история с матчами между игроками Национальной хоккейной лиги и Континентальной хоккейной лиги, ее также могут обсудить. Матчевые серии в других видах спорта тоже могут быть предметом для обсуждения.

Такие переговоры могут дать проекцию на спортивную сферу», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.