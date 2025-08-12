  • Спортс
  • Легкая атлетика
  • Новости
  • Вице-спикер Госдумы Жуков: «МОК будет ориентироваться на встречу Трампа и Путина, которая может оказать сильное влияние на допуск российских спортсменов»
Вице-спикер Госдумы Жуков: «МОК будет ориентироваться на встречу Трампа и Путина, которая может оказать сильное влияние на допуск российских спортсменов»

Вице-спикер Госдумы уверен, что МОК примет во внимание встречу Путина и Трампа.

15 августа президент России Владимир Путин встретится с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске. В Международном олимпийском комитете (МОК) сообщили, что будут следить за событиями.

«МОК давно уже принимает решения относительно допуска наших спортсменов, руководствуясь политическими мотивами. Это очевидно и данное заявление очередное тому подтверждение.

Совершенно точно, что МОК будет ориентироваться на встречу Трампа и Путина, которая может оказать сильное влияние на дальнейший допуск российских спортсменов», – сказал почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР), вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

На международных турнирах по олимпийским видам спорта россияне выступают либо в нейтральном статусе, либо отстранены от соревнований.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
