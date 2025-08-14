Фетисов о матче КХЛ и НХЛ: «Путин отдал Трампу пас – спорт испокон веков призван быть миротворцем. Хоккейная дипломатия рано или поздно сработает»

Вячеслав Фетисов оценил перспективы проведения матчей между КХЛ и НХЛ.

Ранее идею подобной игры подал Владимир Путин , инициативу поддержал Дональд Трамп. Президенты России и США встретятся 15 августа на Аляске.

«Тема проведения хоккейных матчей сейчас, конечно, не на первом плане у президентов России и США. Нужно было решение руководства НХЛ, чтобы начать этот процесс. Но они не отреагировали должным образом.

В любом случае хоккейная дипломатия рано или поздно сработает. Тем более что хоккей – это не просто мужская игра, но еще и большая история. Уже 36 лет наши ребята играют в Америке. Наши имена есть на Кубке Стэнли – и американских, и советских, и российских хоккеистов.

У нас есть и общие болельщики, и общая история, и общие фан-клубы. Хоккей – игра, которая может объединить людей, не всегда понимающих, что происходит в политическом плане.

Можно пригласить ветеранов, которые являются кумирами не для одного поколения ныне действующих хоккеистов, и показать, что спорт испокон веков призван быть миротворцем.

Мне кажется, что это тот пас, который наш президент отдал Трампу . Но в любом случае требуется время для того, чтобы все это осознать и реализовать.

Тем более что мир сейчас настолько хрупкий», – сказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов .

