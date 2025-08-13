Светлана Журова: «Думаю о том, чтобы сняли фильм про меня. У меня в карьере достаточно интересных и драматичных историй»
Светлана Журова хочет, чтобы про нее сняли фильм.
«Я думаю о том, чтобы сняли фильм и про меня. У меня в карьере тоже достаточно интересных и драматичных историй, мне есть чем поделиться. Есть фильм «Чемпионы», но там лишь маленькая зарисовка, новелла обо мне. А хочется уже полноценный фильм, я согласилась бы на такой проект.
Меня вдохновляют последние российские фильмы о спорте, они сняты очень качественно и интересно», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Журова.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ВсеПроСпорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости