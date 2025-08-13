6

Светлана Журова: «Думаю о том, чтобы сняли фильм про меня. У меня в карьере достаточно интересных и драматичных историй»

Светлана Журова хочет, чтобы про нее сняли фильм.

«Я думаю о том, чтобы сняли фильм и про меня. У меня в карьере тоже достаточно интересных и драматичных историй, мне есть чем поделиться. Есть фильм «Чемпионы», но там лишь маленькая зарисовка, новелла обо мне. А хочется уже полноценный фильм, я согласилась бы на такой проект.

Меня вдохновляют последние российские фильмы о спорте, они сняты очень качественно и интересно», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Журова.

