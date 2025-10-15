Бородулина о возвращении российских шорт-трекистов: «Те, кто всегда с нами хорошо общались, были очень рады, мы слышали слова поддержки»

Тренер шорт-трекистов Татьяна Бородулина высказалась о возвращении россиян.

Российские шорт‑трекисты впервые с 2022 года выступают на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU). Они участвуют в этапах Мирового тура в канадском Монреале.

«Все хорошо, встретили нас в аэропорту без всякого негатива, с улыбками, довезли до гостиницы. Если и был какой‑то интерес к нам по поводу нашего возвращения, то день‑полтора, потом уже это не чувствовалось. И нет такого, чтобы кто‑то очень сильно негодовал по нашему здесь присутствию.

Те, кто всегда с нами хорошо общались, были даже очень рады, мы слышали слова поддержки. Они очень рады, что мы вернулись на этапы Кубка мира и вообще присутствуем на соревнованиях.

Ребятам первые два дня, конечно, было тяжеловато, потому что перелет непростой, длительный. Пару дней ноги были совсем не те, но в целом, мне кажется, к соревнованиям все более‑менее адаптировались.

Немного приболела Лена Серегина, но мы ее экстренно подлечили. К следующему Кубку мира должна быть уже в полной готовности, — сказала Бородулина.