Шорт-трек. Мировой тур. 2-й этап. Серегина и Николаев поборются за выход в полуфинал, Крылова и Матвеева выступят в предварительных забегах
Соревнования проходят в Монреале с 16 по 19 октября и являются отборочными к Олимпийским играм.
Второй этап
Монреаль, Канада
Мужчины
500 м
21:41 (финал, 18 октября)
1000 м
22:34 (финал, 19 октября)
1500 м
23:22 (финал, 18 октября)
Россиянин Даниил Николаев поборется за выход в полуфинал. Начало – в 17:48 (18 октября).
Эстафета, 5000 м
23:53 (финал, 19 октября)
Женщины
500 м
22:16 (финал, 19 октября)
Россиянка Алена Крылова выступит в предварительных забегах. Начало – в 17:49 (17 октября).
1000 м
21:59 (финал, 18 октября)
Россиянка Елена Серегина поборется за выход в полуфинал. Начало – в 17:12 (18 октября).
1500 м
23:29 (финал, 19 октября)
Россиянка Анна Матвеева выступит в предварительных забегах. Начало – 22:00 (17 октября).
Эстафета, 3000 м
23:46 (финал, 18 октября)
Микст
Смешанная эстафета, 2000 м
20:41 (финал, 19 октября)
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.