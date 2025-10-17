  • Спортс
  • Шорт-трек. Мировой тур. 2-й этап. Серегина и Николаев поборются за выход в полуфинал, Крылова и Матвеева выступят в предварительных забегах
3

Российские шорт-трекисты выступят на втором этапе Мирового тура в Канаде.

Соревнования проходят в Монреале с 16 по 19 октября и являются отборочными к Олимпийским играм.

Мировой тур по шорт-треку

Второй этап

Монреаль, Канада

Мужчины

500 м

21:41 (финал, 18 октября)

1000 м

22:34 (финал, 19 октября)

1500 м

23:22 (финал, 18 октября)

Россиянин Даниил Николаев поборется за выход в полуфинал. Начало – в 17:48 (18 октября).

Эстафета, 5000 м

23:53 (финал, 19 октября)

Женщины

500 м

22:16 (финал, 19 октября)

Россиянка Алена Крылова выступит в предварительных забегах. Начало – в 17:49 (17 октября).

1000 м

21:59 (финал, 18 октября)

Россиянка Елена Серегина поборется за выход в полуфинал. Начало – в 17:12 (18 октября).

1500 м

23:29 (финал, 19 октября)

Россиянка Анна Матвеева выступит в предварительных забегах. Начало – 22:00 (17 октября).

Эстафета, 3000 м

23:46 (финал, 18 октября)

Микст

Смешанная эстафета, 2000 м

20:41 (финал, 19 октября)

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
