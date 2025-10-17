Руслан Мурашов о Кубке мира: «Смотреть, наверное, буду. Это уже как старая мозоль, не чувствуешь боли»

Конькобежец Руслан Мурашов надеется получить допуск в следующем сезоне.

Мурашов не попал в список на нейтральный статус Международного союза конькобежцев (ISU).

– В одном из последних интервью ты говорил, что ситуация такая, хоть на стройку работать уходи, но до сих пор здесь. Что удерживает?

– Нравится этот вид спорта, много времени на него потратил. Тяжело взять так сразу и уйти, какие‑то чувства еще остались – на что‑то еще надеюсь, но и еще могу что‑то показать в плане результата.

– Будешь следить за Кубком мира? Кто перед олимпийским сезоном лидер в спринте в конькобежном спорте?

– Штольц, на него сейчас весь конькобежный мир ориентируется. За ним следят и будут следить в этом сезоне. Смотреть, наверное, буду.

– Не больно?

– Это уже как старая мозоль, не чувствуешь боли. Стараюсь не думать о плохом и надеяться на лучшее. Если в этом сезоне допуск получают молодые ребята, может быть, в следующем уже будет более позитивная динамика по допуску более взрослых, – сказал чемпион мира 2019 года.