Ангелина Голикова об отказе в нейтральном статусе: «Пока не наступит день невозврата, я сохраняю надежду»

Российская конькобежка Голикова надеется вернуться на международные старты.

– Когда вас не включили в список допущенных от ISU, то не хотели закончить?

– Нет, не хотела. Пока не наступит день невозврата, я сохраняю надежду. Если есть микрошанс, надо за него зацепиться, грызться и держаться. Я надеюсь держать себя в обойме и если что – показать себя.

Я понимаю, что одного желания мало, есть жизненные обстоятельства, от которых никто не застрахован. Но я продолжаю биться за свой шанс, – сказала бронзовый призер Пекина-2022 Ангелина Голикова.