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Журова о главе МОК: «Пост серьезный – в том числе, к сожалению, политический. Вопрос в том, захочет ли Ковентри остаться открытой и независимой»

Светлана Журова рассчитывает на перемены в политике МОК при Кирсти Ковентри.

23 июня Ковентри вступит в должность президента Международного олимпийского комитета (МОК), сменив Томаса Баха.

«Конечно, всем нам очень хочется, чтобы были приняты какие-то решения. Не знаю, с кем Ковентри должна проконсультироваться перед вступлением в должность. Как-никак серьезный пост – в том числе, к сожалению, политический.

Вопрос в том, захочет ли она остаться открытой и независимой. По крайней мере, правильно было бы дать рекомендации о допуске всех наших спортсменов хотя бы в нейтральном статусе. Мы же видим, что все федерации ссылаются на МОК в своих решениях.

Есть непонимание, почему к другим странам, находящимся в конфликтах, не применяются такие санкции. Нам лишь говорят: «У вас особый случай». Поэтому надеюсь, что Ковентри проявит смелость, будет декларировать олимпийские ценности и не станет слушать Украину, у которой только одна цель – чтобы нас не было», – сказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.

При этом Журова отметила, что не считает правильным введение санкций против израильских и иранских спортсменов.

«Считаю, неправильно требовать применения таких же санкций к тому же Израилю или Ирану. Не надо быть кровожадными. Такие меры нельзя применять ни к одной стране. Они наверняка и ждут от нас таких призывов.

Надо понимать, что конфликты приходящие и уходящие, и не могут быть спортсмены зависимыми от этого. Нельзя лишать их возможности мечтать об Олимпиаде. Украина как раз хочет лишить наших спортсменов этой мечты, это их главная цель – даже не политическая, а националистическая. МОК не должен идти у нее на поводу», – сказала Журова.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
Политика
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