Ирина Роднина: «Никаких ограничений у иранских и израильских спортсменов не будет. МОК никогда не применял санкции к США, которые бомбили Вьетнам, Ирак»

Роднина не удивлена тем, что МОК не реагирует на ирано-израильский конфликт.

«А что удивительного в том, что Международный олимпийский комитет (МОК) не реагирует на ирано-израильский конфликт и не отстраняет их спортсменов? Это уже обычное дело, мы не первый раз сталкиваемся с предвзятым отношением.

Уже президент страны сказал: хватит удивляться. МОК никогда не применял санкции к США, которые бомбили Вьетнам, Ирак. Господь с вами, какие санкции? Никаких ограничений у иранских и израильских спортсменов не будет», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина .

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