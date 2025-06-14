Журова об исполнении Овечкиным гимна России: «Будет странно, если у американцев возникнут вопросы, и его не допустят до Олимпиады. В НХЛ же его допускают играть»

Светлана Журова отреагировала на то, что Александр Овечкин спел гимн России.

Ранее в социальной сети появилось видео , как хоккеист Александр Овечкин , футболист Роман Зобнин, хоккеисты Егор Яковлев, Александр Бурмистров, экс-футболист ЦСКА Георгий Щенников, теннисистка Анастасия Мыскина, баскетболист Виталий Фридзон и лыжник Александр Легков спели гимн России на отдыхе в Турции.

«Овечкина могут не допустить, но будет странно, что американцы его допускают до НХЛ и при этом не до пустят до Олимпиалы. Путин-тим — это даже более значимое действие, чем это исполнение гимна.

Он никогда не скрывал своих взглядов, и когда забил рекордный гол говорил, что это за Россию и для русских и ему за это ничего не было.

Он играет так же, как играл раньше. К нему почему-то вопросов нет у американцев. Будет очень странно, если они возникнут после этого», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.