  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Степанова об альтернативе Олимпиаде: «Под «придумать» я понимаю внятное бизнес-предложение, с которым нужно выходить к частному капиталу»
42

Степанова об альтернативе Олимпиаде: «Под «придумать» я понимаю внятное бизнес-предложение, с которым нужно выходить к частному капиталу»

Лыжница Степанова высказалась о необходимости «придумать» альтернативу Олимпиаде.

«Под «придумать» я понимаю внятное бизнес-предложение, с которым можно (нужно!) выходить к частному капиталу. Просить и убеждать спонсировать «Альтернативные игры». Доказывать, что это не только «субботняя благотворительность», но польза для них. Если логотип компании-спонсора мелькнет 28 раз в эфире «Матч ТВ» — это уже реклама. А если в федеральных новостях — то отличная реклама. Или я что-то не понимаю?

И да, я категорически не думаю, что в 2026 году государство должно изыскивать деньги на такие мероприятия. Неправильно это!

Под «продумать» я понимаю не тупое копирование программы Олимпиады. У нас нет рекордов, никто все равно с результатами из Италии сравнить не сможет. Давайте вместо этого проведем онлайн-голосование и поймем, что хочет смотреть народ. И если выяснится, что народ мечтает смотреть лыжные «разделки» на 50 км, как сто лет назад, — значит, и мне придется бежать такое, не отвертеться!

«Начать раскручивать», надеюсь, объяснять не надо. Как и то, что в наше время любые вещи не становятся популярными случайно, продвигаются грамотной и настойчивой рекламой. Полгода усилий как раз хватит.

У меня есть и личные причины для того, чтобы как можно быстрее определиться с «Альтернативными играми».

Знания тренера, мощь его команды помощников плюс моя собственная работоспособность позволяют мне рассчитывать на медаль на любых соревнованиях. Но при одном важном условии: тренеру и мне надо четко знать, где и когда они пройдут. Если это десятка свободным стилем 12 февраля 2026 на стадионе в Валь-ди-Фиемме, Италия, это одна история. Если, условно, скиатлон на «Жемчужине Сибири» 15 февраля, то совершенно иная. Выигрывать все подряд где угодно и когда угодно могут лишь абсолютные уникумы — ни я, ни большинство коллег к ним не относимся.

Ни в коем случае не выступаю от лица кого бы то ни было, кроме самой себя. Кому-то нравится просто сидеть и ждать у моря погоды, приглашения на Олимпиаду, ни о чем задумываясь, в духе «за нас решат». Мне так жить и работать не нравится. Нравится придумывать и осуществлять новое и наше», – написала олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Вероника Степанова. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
logoВероника Степанова
logoМатч ТВ
лыжные гонки
logoсборная России жен (лыжные гонки)
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Степанова о допуске к ОИ: «Российские лыжники сейчас в положении девушки за стойкой бара в захолустном городке: вроде и подготовилась, и ждешь предложений, а их все нет»
39вчера, 08:21
Губерниев о словах Спицова про выборы главы ФЛГР: «Опять идет посыл, что мы – никто, крепостные. Так они все и живут в лыжах, кроме Степановой, Коростелева и Большунова»
2625 мая, 12:06
Елена Вяльбе: «Степанова не была сейчас на сборе и не поедет на следующий, но это не говорит о том, что Вероника не тренируется»
222 мая, 19:50
Главные новости
Бородавко о сборе в Турции: «Травм нет, все в рабочем режиме, в том числе Большунов. Набрались сил, позитивных эмоций и выполнили большой объем работы»
сегодня, 07:05
Дмитрий Губерниев: «При текущих раскладах российская делегация в Милане не просто будет меньше, чем в Париже – ее вообще может не быть»
73вчера, 16:54
РУСАДА в первые четыре месяца года чаще всего тестировало Терентьеву, Пеклецову, Виценко и Денисова
вчера, 14:02
Степанова о допуске к ОИ: «Российские лыжники сейчас в положении девушки за стойкой бара в захолустном городке: вроде и подготовилась, и ждешь предложений, а их все нет»
39вчера, 08:21
Лыжница Дьякова рассказала, как на нее нажаловались Вяльбе из-за длинных ногтей: «Я успела их снять. Она заметила это и такая: «А где ногти?»
1027 мая, 17:20
Савелий Коростелев: «Положительно отношусь к соперничеству с Большуновым – это только подогревает интерес. Верю, что могу стать лучше»
27 мая, 16:01
Глава Федерации лыжных гонок Подмосковья о невключении Губерниева в состав организации: «Мы от Дмитрия заявления не получили. Все было только на словах»
727 мая, 14:54
«Думаю, Вяльбе проиграет. Путин поддерживает Губерниева, это может стать решающим». Норвежский журналист Салтведт о выборах главы ФЛГР
5827 мая, 13:55
Губерниев о выборах главы ФЛГР: «Я учредитель Ассоциации лыжных видов Сходни. Буду баллотироваться от древнего русского города»
4127 мая, 13:44
Проект календаря Кубка мира-2025/26 по лыжам: первый этап пройдет в Руке в ноябре, финал – в Лейк-Плэсиде в марте
2027 мая, 05:50
Ко всем новостям
Последние новости
Александр Легков: «Я болею за Станковича, желаю, чтобы у него все получилось. Он креативный, у него есть что-то новое»
1130 апреля, 13:50
Александр Легков: «Если Быстров ко мне обратится, я всегда готов взять его с собой на стадион «Спартака». Готов протянуть руку помощи»
1225 апреля, 16:20
Вяльбе о рекорде Овечкина: «Мне кажется, за него болел весь мир. Это очень крутой результат»
87 апреля, 19:09
«Скорее всего, это дальний прицел на подготовку к Олимпиаде». Васильев о форме и тренировках Большунова
1123 марта, 19:49
Клэбо и Йоэнсуу победили в спринтерских зачетах Кубка мира по лыжным гонкам
123 марта, 15:33
Легков предложил провести свою гонку на Сахалине
78 марта, 07:51
8 и 9 марта пройдет Сахалинский марафон. Его пробегут более 1200 лыжников
7 марта, 09:08
Журова о недопуске российских лыжников: «Европейцам не надо бояться конкуренции, соревнованиям не хватает интриги, драйва»
34 марта, 10:06
Вячеслав Веденин-младший сделал предложение Елизавете Еремеевой после финиша скиатлона на чемпионате России
11 марта, 19:26Видео
Соловьев о бронзе скиатлона: «Ощущения классные, не передать словами. Не всегда получается финиш, а тут получилось, чему я очень рад»
1 марта, 10:51