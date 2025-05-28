Степанова об альтернативе Олимпиаде: «Под «придумать» я понимаю внятное бизнес-предложение, с которым нужно выходить к частному капиталу»

Лыжница Степанова высказалась о необходимости «придумать» альтернативу Олимпиаде.

«Под «придумать» я понимаю внятное бизнес-предложение, с которым можно (нужно!) выходить к частному капиталу. Просить и убеждать спонсировать «Альтернативные игры». Доказывать, что это не только «субботняя благотворительность», но польза для них. Если логотип компании-спонсора мелькнет 28 раз в эфире «Матч ТВ» — это уже реклама. А если в федеральных новостях — то отличная реклама. Или я что-то не понимаю?

И да, я категорически не думаю, что в 2026 году государство должно изыскивать деньги на такие мероприятия. Неправильно это!

Под «продумать» я понимаю не тупое копирование программы Олимпиады. У нас нет рекордов, никто все равно с результатами из Италии сравнить не сможет. Давайте вместо этого проведем онлайн-голосование и поймем, что хочет смотреть народ. И если выяснится, что народ мечтает смотреть лыжные «разделки» на 50 км, как сто лет назад, — значит, и мне придется бежать такое, не отвертеться!

«Начать раскручивать», надеюсь, объяснять не надо. Как и то, что в наше время любые вещи не становятся популярными случайно, продвигаются грамотной и настойчивой рекламой. Полгода усилий как раз хватит.

У меня есть и личные причины для того, чтобы как можно быстрее определиться с «Альтернативными играми».

Знания тренера, мощь его команды помощников плюс моя собственная работоспособность позволяют мне рассчитывать на медаль на любых соревнованиях. Но при одном важном условии: тренеру и мне надо четко знать, где и когда они пройдут. Если это десятка свободным стилем 12 февраля 2026 на стадионе в Валь-ди-Фиемме, Италия, это одна история. Если, условно, скиатлон на «Жемчужине Сибири» 15 февраля, то совершенно иная. Выигрывать все подряд где угодно и когда угодно могут лишь абсолютные уникумы — ни я, ни большинство коллег к ним не относимся.

Ни в коем случае не выступаю от лица кого бы то ни было, кроме самой себя. Кому-то нравится просто сидеть и ждать у моря погоды, приглашения на Олимпиаду, ни о чем задумываясь, в духе «за нас решат». Мне так жить и работать не нравится. Нравится придумывать и осуществлять новое и наше», – написала олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Вероника Степанова.