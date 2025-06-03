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Саютина о мечте в фигурном катании: «Попасть в телевизор, ха-ха. Тогда это считалось крутым, потому что мало какие соревнования показывали по ТВ»

Конькобежка Александра Саютина рассказала, о чем мечтала в фигурном катании.

Саютина занималась фигурным катанием до 2017 года.

– В фигурное катание тебя отдала мама, так как сама в детстве хотела стать фигуристкой. «Что скрывать, родители всегда пытаются воплотить в жизнь свои несбывшиеся мечты, воспитывая детей», – признавалась она. Какое у тебя отношение к тому, когда родители пытаются за счет детей исполнить то, что не получилось в свое время у них?

– Единицы детей в юном возрасте понимают, чего именно они хотят. Я имею в виду детей, которые с замиранием сердца сидят у экранов телевизора и смотрят, как кто-то бегает с клюшкой, прыгает, накручивает ленту, а потом говорят: «Я тоже так хочу». Чаще всего инициатива идет от родителей. Кто-то исходит из своих детских желаний, которые не удалось реализовать, кто-то – из финансовых.

В моем случае – это детская мечта мамы. И я не против такого, потому что в 4 года во мне еще не было никакой осознанности и дикого желания быть спортсменкой. Поэтому я безумно благодарна родителям, что они дали мне такой стартап, можно сказать, профессию на будущее. Мне это все очень нравилось. Круто, что до 16 лет я занималась именно фигурным катанием.

– Позже твоя мама рассказывала, что ты все же в какой-то степени исполнила ее мечту: «Она помахала мне из kiss&cry, сказала «мама, папа, привет» на чемпионате России, прыгнула там каскад 3/3, показала достойный результат». А какая мечта в фигурном катании была у тебя?

– Попасть в телевизор – одно из желаний, ха-ха. И тогда это считалось крутым, потому что у нас мало какие соревнования показывали по ТВ. Сейчас я знаю, что показывают и Кубки России, и коммерческие турниры, а не только чемпионат страны. В этом плане я поставила себе галочку, поучаствовала во взрослом чемпионате России, где была среди всех сильнейших.

Я не скажу, что ушла, сделав все. У меня было много того, чего я не воплотила. Я ушла не со спокойной душой. Хотелось больше. У меня на тот момент были поставлены новые программы, которые так никто и не увидел. Могу точно сказать, что у меня есть недосказанность в фигурном катании, – отметила Саютина.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
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