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Конькобежка Саютина: «Меня, можно сказать, фигурное катание выжило. С Царевой мы не очень хорошо разошлись»

Конькобежка Александра Саютина рассказала, почему ушла из фигурного катания.

Саютина занималась фигурным катанием до 2017 года.

– Ты тренировалась во времена Анны Погорилой и ее подготовки к Олимпиаде-2018. У нее все шло не очень хорошо, что давило и на тренера – Анну Цареву. Из-за этого доставалось и тебе. Если бы события развивались иначе, твоего ухода могло не быть?

– Наверное, так и должно было быть. Все случилось в течение месяца, очень скоротечно. Так вышло, что меня, можно сказать, будто бы фигурное катание выжило. Я сейчас, анализируя, склоняюсь к тому, что это судьба. Хотя тогда я этого не понимала. Не сказать, что была уверена в своих действиях.

Когда ты 13 лет занимаешься фигурным катанием, уйти – ответственный шаг. Еще полгода – год было много мыслей. Я думала: «А не вернуться бы обратно?» Сейчас, как видите, похоже, что я сделала все правильно. Правильно, что ушла, что смогла совладать с этими мыслями, что нашла мотивацию продолжить заниматься спортом, а не струсила.

– Тренер в итоге обвинила тебя во всем. Вы на этой ноте и расстались?

– Тогда мы не очень хорошо разошлись. Мы не ругались, но ситуация, которая произошла на льду, повлияла на наши с ней взаимоотношения. Мы не разговаривали с ней в течение полугода. Потом ходили слухи, что я ушла кататься к Марии Бутырской. Не знаю, откуда это взялось, но в фигурном катании без слухов никуда.

Позже я приехала на каток, мы поговорили с тренером. Остались в нормальных отношениях. Я не обижена, а даже благодарна ей, что все так вышло. Хочу сказать ей: «Спасибо». Было много пройдено. Не скажу, что это плохой опыт. Наоборот, она многое для меня сделала в фигурном катании, – сказала Саютина.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
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