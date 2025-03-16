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Коньки. Чемпионат мира. Такаги, Лоллобриджида, Веннемарс и Джованнини одержали победы

Японка Михо Такаги победила на чемпионате мира по конькобежному спорту.

14 марта на турнире в норвежском Хамаре прошел третий соревновательный день.

Конькобежный спорт

Чемпионат мира на отдельных дистанциях

Хамар, Норвегия

1000 м, женщины

1. Михо Такаги (Япония) – 1.14,75

2. Фемке Кок (Нидерланды) – 1.14,98

3. Ютта Лердам (Нидерланды) – 1.15,05

1000 м, мужчины

1. Юп Веннемарс (Нидерланды) – 1.08,05

2. Еннинг де Бо (Нидерланды) – 1.08,21

3. Джордан Штольц (США) – 1.08,26

5000 м, женщины

1. Франческа Лоллобриджида (Италия) – 6.56,38

2. Рагне Виклунд (Норвегия) – 6.56,56

3. Мерел Конейн (Нидерланды) – 6.58,49

Масс-старт, женщины

1. Андреа Джованнини (Италия) – 7.56,47

2. Ли Сын Хун (Южная Корея) – 7.56,52

3. Барт Свингс (Бельгия) – 7.56,69

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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