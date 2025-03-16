Коньки. Чемпионат мира. Такаги, Лоллобриджида, Веннемарс и Джованнини одержали победы
Японка Михо Такаги победила на чемпионате мира по конькобежному спорту.
14 марта на турнире в норвежском Хамаре прошел третий соревновательный день.
Конькобежный спорт
Чемпионат мира на отдельных дистанциях
Хамар, Норвегия
1000 м, женщины
1. Михо Такаги (Япония) – 1.14,75
2. Фемке Кок (Нидерланды) – 1.14,98
3. Ютта Лердам (Нидерланды) – 1.15,05
1000 м, мужчины
1. Юп Веннемарс (Нидерланды) – 1.08,05
2. Еннинг де Бо (Нидерланды) – 1.08,21
3. Джордан Штольц (США) – 1.08,26
5000 м, женщины
1. Франческа Лоллобриджида (Италия) – 6.56,38
2. Рагне Виклунд (Норвегия) – 6.56,56
3. Мерел Конейн (Нидерланды) – 6.58,49
Масс-старт, женщины
1. Андреа Джованнини (Италия) – 7.56,47
2. Ли Сын Хун (Южная Корея) – 7.56,52
3. Барт Свингс (Бельгия) – 7.56,69
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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