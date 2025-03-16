Коньки. Чемпионат мира. Такаги, Лоллобриджида, Веннемарс и Джованнини одержали победы

Японка Михо Такаги победила на чемпионате мира по конькобежному спорту.

14 марта на турнире в норвежском Хамаре прошел третий соревновательный день. Конькобежный спорт Чемпионат мира на отдельных дистанциях Хамар, Норвегия 1000 м, женщины 1. Михо Такаги (Япония) – 1.14,75 2. Фемке Кок (Нидерланды) – 1.14,98 3. Ютта Лердам (Нидерланды) – 1.15,05 1000 м, мужчины 1. Юп Веннемарс (Нидерланды) – 1.08,05 2. Еннинг де Бо (Нидерланды) – 1.08,21 3. Джордан Штольц (США) – 1.08,26 5000 м, женщины 1. Франческа Лоллобриджида (Италия) – 6.56,38 2. Рагне Виклунд (Норвегия) – 6.56,56 3. Мерел Конейн (Нидерланды) – 6.58,49 Масс-старт, женщины 1. Андреа Джованнини (Италия) – 7.56,47 2. Ли Сын Хун (Южная Корея) – 7.56,52 3. Барт Свингс (Бельгия) – 7.56,69