Коньки. Чемпионат мира. Фемке Кок победила на 500 м, США и Нидерланды выиграли командные гонки преследования
Фемке Кок победила на чемпионате мира по конькобежному спорту.
14 марта на турнире в норвежском Хамаре проходит второй соревновательный день.
Конькобежный спорт
Чемпионат мира на отдельных дистанциях
Хамар, Норвегия
500 м, женщины
1. Фемке Кок (Нидерланды) – 37,50
2. Ютта Лердам (Нидерланды) – 0,19
3. Ким Мин Сон (Южная Корея) – 0,23
500 м, мужчины
Начало – 22:51 по московскому времени.
Результаты обновляются.
Командная гонка преследования, женщины
1. Нидерланды – 2.56,09
2. Япония – 2,46
3. Канада – 4,65
Командная гонка преследования, мужчины
1. США – 3.39,24
2. Италия – 1,93
3. Нидерланды – 2,67
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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