Коньки. Чемпионат мира. Фемке Кок победила на 500 м, США и Нидерланды выиграли командные гонки преследования

Фемке Кок победила на чемпионате мира по конькобежному спорту.

14 марта на турнире в норвежском Хамаре проходит второй соревновательный день. Конькобежный спорт Чемпионат мира на отдельных дистанциях Хамар, Норвегия 500 м, женщины 1. Фемке Кок (Нидерланды) – 37,50 2. Ютта Лердам (Нидерланды) – 0,19 3. Ким Мин Сон (Южная Корея) – 0,23 500 м, мужчины Начало – 22:51 по московскому времени. Результаты обновляются. Командная гонка преследования, женщины 1. Нидерланды – 2.56,09 2. Япония – 2,46 3. Канада – 4,65 Командная гонка преследования, мужчины 1. США – 3.39,24 2. Италия – 1,93 3. Нидерланды – 2,67