Коньки. Чемпион мира. Фемке Кок и Фемке Кок и Джордан Штольц победили на дистанции 500 м, другие результаты

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Фемке Кок и Джордан Штольц победили на чемпионате мира по конькобежному спорту на 500 м. 

Конькобежный спорт 

Чемпионат мира на отдельных дистанциях

Херенвен, Нидерланды

Женщины, 500 м

1. Фемке Кок (Нидерланды) – 37,28

2. Ванесса Херцог (Австрия) – 0,05

3. Ютта Лердам (Нидерланды) – 0,26

Мужчины, 500 м

1. Джордан Штольц (США) – 34,10

2. Лоран Дюбрей (Канада) – 0,36

3. Ватару Мирисигэ (Япония) – 0,38

Командная гонка преследования

Женщины

1. Канада – 2.54,58

2. Япония – 2,72

3. США – 5,81

Мужчины

1. Нидерланды – 3.38,26

2. Канада – 0,17

3. Норвегия – 2,67

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3 комментария

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Iuasamotu
Североамериканские конькобежцы заставили притихнуть вчера трибуны ледовой арены Херенвена, где боление за конькобежным спортом поднято до уровня культа и где проигрыш или выигрыш соотечественника воспринимается очень эмоционально.
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Iuasamotu
Фемке Кок аж подпрыгнула от радости, когда австрийке Херцог не хватило всего 5 сотых, чтобы превзойти голландку. Как результат, снова звучал очень красивый гимн Нидерландов
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Iuasamotu
Обворожительная Ютта Лердам продолжает наливаться женской красотой. Уже совсем не похожа на юную кокетку. Но к счастью 24-летняя мефрау не сбавляет темпов и в спорте, и на своей коронной дистанции может взять больше, чем бронзу.
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