Коньки. Чемпион мира. Фемке Кок и Фемке Кок и Джордан Штольц победили на дистанции 500 м, другие результаты

Фемке Кок и Джордан Штольц победили на чемпионате мира по конькобежному спорту на 500 м.

Конькобежный спорт

Чемпионат мира на отдельных дистанциях

Херенвен, Нидерланды

Женщины, 500 м

1. Фемке Кок (Нидерланды) – 37,28

2. (Австрия) – 0,05

3. (Нидерланды) – 0,26

Мужчины, 500 м

1. Джордан Штольц (США) – 34,10

2. Лоран Дюбрей (Канада) – 0,36

3. Ватару Мирисигэ (Япония) – 0,38

Командная гонка преследования

Женщины

1. Канада – 2.54,58

2. Япония – 2,72

3. США – 5,81

Мужчины

1. Нидерланды – 3.38,26

2. Канада – 0,17

3. Норвегия – 2,67