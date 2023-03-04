Коньки. Чемпион мира. Фемке Кок и Фемке Кок и Джордан Штольц победили на дистанции 500 м, другие результаты
Фемке Кок и Джордан Штольц победили на чемпионате мира по конькобежному спорту на 500 м.
Конькобежный спорт
Чемпионат мира на отдельных дистанциях
Херенвен, Нидерланды
Женщины, 500 м
1. Фемке Кок (Нидерланды) – 37,28
2. Ванесса Херцог (Австрия) – 0,05
3. Ютта Лердам (Нидерланды) – 0,26
Мужчины, 500 м
1. Джордан Штольц (США) – 34,10
2. Лоран Дюбрей (Канада) – 0,36
3. Ватару Мирисигэ (Япония) – 0,38
Командная гонка преследования
Женщины
1. Канада – 2.54,58
2. Япония – 2,72
3. США – 5,81
Мужчины
1. Нидерланды – 3.38,26
2. Канада – 0,17
3. Норвегия – 2,67
3 комментария