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Украинская федерация гимнастики назвала «недопустимым поведением» визит Ватанабе в Москву

Украинская федерация гимнастики возмутилась визитом Ватанабе в Россию.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на портал Tribuna, Украинская федерация гимнастики считает визит президента Международной федерации гимнастики (FIG) японца Моринари Ватанабе в Москву «недопустимым поведением». Так же, как и объятия с российским гимнастом Никитой Нагорным.

10 марта Ватанабе провел встречу с российскими спортсменами и тренерами, а также с представителями Федерации гимнастики России.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: ТАСС
logoНикита Нагорный
Моринари Ватанабе
Федерация гимнастики России
logoсборная России по спортивной гимнастике
FIG
спортивная гимнастика
logoсборная Украины
logoЖенская сборная России по спортивной гимнастике
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