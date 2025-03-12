Украинская федерация гимнастики назвала «недопустимым поведением» визит Ватанабе в Москву
Украинская федерация гимнастики возмутилась визитом Ватанабе в Россию.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на портал Tribuna, Украинская федерация гимнастики считает визит президента Международной федерации гимнастики (FIG) японца Моринари Ватанабе в Москву «недопустимым поведением». Так же, как и объятия с российским гимнастом Никитой Нагорным.
10 марта Ватанабе провел встречу с российскими спортсменами и тренерами, а также с представителями Федерации гимнастики России.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: ТАСС
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