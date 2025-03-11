Тренер Листуновой: «Нашли выставленные в интернете открытки, на которых была георгиевская лента. Из-за этого не дают нейтральный статус»
Листуновой отказали в нейтральном статусе из-за открыток с георгиевской лентой.
Об этом сообщила тренер гимнастки Ольга Петровичева.
19-летняя Виктория Листунова – олимпийская чемпионка Токио-2020 в командных соревнованиях. На прошлой неделе стало известно, что Международная федерация гимнастики (FIG) не одобрила нейтральный статус спортсменки.
«Нашли выставленные в интернете открытки, где она поздравляет страну с Днем Победы, а на этих открытках георгиевская лента. Из-за этого не дают нейтральный статус. Федерация собирается бороться», – сказала Петровичева.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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