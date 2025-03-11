Тренер Листуновой: «Нашли выставленные в интернете открытки, на которых была георгиевская лента. Из-за этого не дают нейтральный статус»

Листуновой отказали в нейтральном статусе из-за открыток с георгиевской лентой.

Об этом сообщила тренер гимнастки Ольга Петровичева.

19-летняя Виктория Листунова – олимпийская чемпионка Токио-2020 в командных соревнованиях. На прошлой неделе стало известно, что Международная федерация гимнастики (FIG) не одобрила нейтральный статус спортсменки.

«Нашли выставленные в интернете открытки, где она поздравляет страну с Днем Победы, а на этих открытках георгиевская лента. Из-за этого не дают нейтральный статус. Федерация собирается бороться», – сказала Петровичева.