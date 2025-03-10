Алдошкин о конькобежном спорте в России: «Ничто не мешает лучше наладить систему. Есть детали, которые в профессиональных командах учитываются, а у нас нет»

Даниил Алдошкин высказался о том, как улучшить условия для конькобежцев в России.

– Если бы у вас прямо сейчас была такая профессиональная команда, как Team Essent, это бы позволило выйти на новый уровень?

– Конечно, это бы помогло. Например, у нас сейчас нет биохимии, не можем отслеживать лактат. Мы как слепые котята: чуть перебрали – и пропасть, чуть не добрали – опять пропасть.

В профессиональных командах есть механики, велосипеды, полная поддержка, и у спортсменов ни о чем не болит голова. Они тренируются и показывают результат. Им не надо думать о том, где купить спортивное питание и где получше поесть. У нас не так. Я на спортпит трачу 30 тысяч в месяц.

– Ну понятно, конькобежец в Нидерландах – это топ, у нас конькобежец – это в большей степени вопреки. Не новость.

– Да, не новость, но ничто не мешает нам лучше наладить систему, учитывая все необходимые детали. Я на сборе сам себе готовил. Потому что потратил 3000 ккал, а на ужине наел 1000 ккал, а тебе еще побегать вечером надо. Поэтому готовишь сам.

Я не прошу каких-то особенных вещей – супервелосипед или еще что-то. Но есть по сути мелкие детали, которые в профессиональных командах учитываются. У нас такого нет.

Кстати, вот мы говорили про голландцев, в норвежской сборной примерно то же самое. Можем сколько угодно говорить, что до попадания в первую сборную родители сами все оплачивают, но не надо забывать, что средний уровень доходов у родителей в Норвегии другой. Сравнивать не надо.

– Сейчас в комментариях будет примерно такое: «Этому Алдошкину все не так»...

– Да и пусть. Но еще раз, я не прошу чего-то сверхдорогого, нереального. Но если мы хотим бороться за самые высокие места, каждый должен быть вовлечен и должно учитываться буквально все. Вплоть до того, чтобы уборщица мыла в раздевалке не когда мы приходим, а чуть позже или чуть раньше, чтобы мы не дышали хлоркой всю тренировку.

– По инфраструктуре что вам нужно? Каток в среднегорье?

– Он всегда был нужен. Не надо будет тратить деньги и время на зарубежные сборы. И условия на своем катке всегда можно подстроить под себя. Это всегда так работает.

Так было в Иркутске, где мы проводили большинство сборов перед Пекином. Каждый день была обратная связь, все детали и комментарии учитывались. И в итоге Иркутск вырос в этом плане. Это пример, они с нуля сделали лучшие условия, лучшую трансляцию, каток светлый, приятный, и все горят своим делом. Хочется туда прилетать на сборы и соревнования, хоть это и далеко.

В этом году на чемпионате России в Челябинске было все круто оформлено, классический бал, заморочились, все сделали красиво. А если не заморачиваться, то мы ни к чему не придем. Опять же, если мы будем завоевывать медали, когда вернемся на международный уровень, все от этого будут в плюсе, – сказал призер Олимпиады-2022.