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  • Дмитрий Дорофеев: «Кулижников фактически обезличен в нынешней структуре. С 1 марта ведущие спортсмены не относятся ни к одной региональной федерации»
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Дмитрий Дорофеев: «Кулижников фактически обезличен в нынешней структуре. С 1 марта ведущие спортсмены не относятся ни к одной региональной федерации»

Дорофеев сообщил, что конькобежец Кулижников не трудоустроен в сборной России.

Павел Кулижников является трехкратным чемпионом мира в спринтерском многоборье. Ранее стало известно, что он не попал в список российских конькобежцев на нейтральный статус ISU. 

— Кулижников без Олимпиады, снова. Это ведь очень грустно.

— Мы с Пашей говорили, он закончил сезон после чемпионата России. Фактически он обезличен в нынешней структуре, как и все другие, которые до этого что‑то завоевывали.

— Мурашов настроен продолжать выступления?

— С 1 марта ведущие спортсмены не относятся ни к одной региональной федерации. Чемпион России Карамов, рекордсмен мира Кулижников, чемпион мира Мурашов — все они вынуждены сейчас искать себе другую региональную федерацию. Потому что Краснодарский край обезличил все достижения, которые были до этого. Мне бы хотелось, чтобы министр спорта узнал о нашей ситуации. Кулижников и Мурашов сейчас не знают, где они будут.

Кулижников 15 лет бегал, теперь 15 лет будем смотреть, когда у нас будут чемпионы. Но у нас ведь все нацелены на результат, всем нужен чемпионы, как Кулижников, а как мы их взрастим?

— Краснодарский край ребят уволил?

— Нас с 1 марта сократили. Кулижников у нас вообще не трудоустроен. В других федерациях говорят, что не нуждаются в них. А вы меня спрашиваете про их отсутствие в список к отбору на Олимпиаду.

Кулижников мне сказал, что с таким результатом и в таких условиях он не будет готовиться к Олимпийским играм. Он работает на медаль, а если он этого не чувствует, то не будет этого делать. И он, и я обманывать никого не станем, — сказал тренер сборной России по конькобежному спорту Дмитрий Дорофеев. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
logoПавел Кулижников
logoРуслан Мурашов
Дмитрий Дорофеев
logoсборная России (коньки)
logoМатч ТВ
Министерство спорта России
logoМихаил Дегтярев
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