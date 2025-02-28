Кулижников о пропуске Олимпиады-2026: «Мне плевать, я не хочу с ними соревноваться, мне неинтересно. Мы первенство бани бегали в России, и теперь они говорят – «допускаем»
Восьмикратный чемпион мира не вошел в список для квалификации на Игры‑2026 в Милане.
– Меня брали все равно только на «полуторку».
– Так ты по этой причине отказался? Или из‑за нейтрального статуса?
– Мне сказали только про «полуторку», а там уж нейтральный, не нейтральный – следующая история. Мне плевать, я не хочу с ними соревноваться, мне неинтересно.
Нас ограничили во всем, мы первенство бани бегали внутри России, и теперь они говорят – «допускаем». Была совсем другая подготовка, все сломали и теперь: «Вот, выходите». Да еще и под нейтральным статусом.
– Ты понимаешь, что это потенциально последняя Олимпиада в твоей карьере?
– Я не ради Олимпиады бегаю. Меня эта идея вообще не трогает. Я никогда не бегал ради нее. Тренироваться продолжаю. Для меня суть спорта не сводится к Олимпийским играм, – сказал Кулижников.
Голикова, Трофимов, Качанова и еще 15 российских конькобежцев вошли в список на нейтральный статус для ISU
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